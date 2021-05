An der Thomas-Nast-Grundschule in Landau hat Freitagnacht ein Müllcontainer gebrannt. Der Polizei zufolge stand der Container überdacht im Schulhof der Einrichtung in der Albrecht-Dürer-Straße. Dort geriet er in Brand, den die herbeigerufene Feuerwehr löschte. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.