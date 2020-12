Wegen der defekten Heizdecke einer 82-Jährigen waren am Samstag gegen Mitternacht mehrere Rettungskräfte in der Unteren Hauptstraße im Einsatz. Die Heizdecke der Frau war in Brand geraten und entzündete in der Folge die Bettdecke und die Matratze. Schlimmeres verhinderte der auf die Situation aufmerksam gewordene Sohn der 82-Jährigen, der die brennende Matratze gedankenschnell auf den Balkon warf und dadurch ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.