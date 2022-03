Ärger bereitet den Einwohnern von Bindersbach der schleppende Verlauf des Breitbandkabelausbaus in dem Stadtteil Annweilers. Die Arbeiten wollen nicht vorankommen. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres verunstalten zwölf aufgerissene Bohrlöcher das Pflaster der engen Straßen in dem kleinen Ort mit knapp 300 Einwohnern. So gab Ortsvorsteher Dieter Götten zur Auskunft. Fußgänger, insbesondere die Schulkinder auf dem Weg zur Bushaltestelle, seien gefährdet, denn sie müssten auf die unübersichtlichen, schmalen Fahrbahnen ausweichen. Im Dorf sei man sehr verstimmt .