Brauerei legt zu

Die Einbrüche bei Umsatz und Absatz waren für Park & Bellheimer heftig. Doch nun kann das Unternehmen am Markt wieder Boden gut machen, besser sogar als die Branche.

Richtig helfen bei Insektenstichen

Es ist Sommerzeit und bei jedem Fest im Freien gibt es uneingeladene Begleiter – Wespen. Deren Stiche, oder die von Bienen, sind schmerzhaft. So hilft man.

Villa Murmelstein

Notwendige Entscheidungen zum Anbau an die Kita sind gefällt. Eine zeitliche Verzögerung oder Regressansprüche gibt es keine. Dafür hat der Ortsbürgermeister viel Mehrarbeit.

Geheimnisvolle Burg

Die kleine Schwester des Trifels ist seit mehr als einem Jahr eine Großbaustelle. Während das alte Mauerwerk gesichert wird, erscheint das erste Buch über Burg Scharfenberg. Darin erfährt man, dass der hohe Turm ein raffiniertes Geheimnis birgt.

Neues Quartier

Das Herxheimer Viertel „Obere Hauptstraße“ soll nicht nur Wohnraum bieten, es soll auch Chancen auf weitere Dorferneuerungen bieten. Schon im nächsten Frühjahr könnten die Bagger rollen.

Lehrerin soll gehen

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier will eine Landauer Förderschullehrerin aus dem Schuldienst entlassen, die sich als „Stimme von Kandel“ in der rechtsextremen Szene einen Namen gemacht hat.

„Krise in Gastronomie selbst verschuldet“

Der Arbeitskräftemangel in der Gastronomie sei selbst verschuldet, sagt der Landauer Gastronom und Sommelier Emrah Isitmen. Das Personal sei jahrelang ausgebeutet worden.