Es gibt derzeit keinen Fall der brasilianischen Corona-Mutante im Kreis Südliche Weinstraße. Das teilt das Gesundheitsamt in Landau auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Auf der Internetpräsenz des Landesuntersuchungsamts ist eine Infektion mit dieser Mutante binnen der vergangenen 14 Tage (Stand Freitagmorgen) angegeben. Grund dafür sei ein Übermittlungsfehler – es handele sich um eine Infektion mit der verbreiteten britischen Mutante, erläutert die Kreisverwaltung. Im Kreis SÜW sind laut Daten des LUA in den vergangenen 14 Tagen 118 Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus angegeben. Addiert man den fälschlich eingeordneten Fall dazu, ergibt das 119. Infektionen mit der brasilianischen oder südafrikanischen Virusvariante sind in der jüngeren Vergangenheit in Kreis und Stadt keine aufgetreten.