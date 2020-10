Am Samstag gegen 8.30 Uhr kam es zu einem kleineren Brand in einem Gebäude des Jugendwerks St. Joseph in Landau-Queichheim. In einem Büroraum war Papier in Brand geraten, teilt die Polizei Landau mit. Sie geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Ein Mitarbeiter habe die Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt. Die Feuerwehr Landau war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell im Griff. Es entstand kein Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand, so die Polizei. Zuletzt hatte es im August 2015 einen großen Brand im Jugendwerk gegeben. Die alte Schreinerei brannte ab und wurde durch ein Neubau ersetzt.