Im Notfall ist Kommunikation lebensrettend. Dafür haben die Feuerwehr Landau und der Katastrophenschutz des Kreises neue Einsatzleitwagen erhalten.

Die Feuerwehr Landau bekommt Nachwuchs. Doch nicht personell, sondern materiell. Ein neuer Einsatzleitwagen steht den Freiwilligen nun zur Verfügung. Der etwa 20 Jahre alte Vorgänger geht in den wohlverdienten Ruhestand. Auch der Katastrophenschutz sowie die Schnell-Einsatz-Gruppe des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt erhalten brandneue Fahrzeuge.

In die drei Neuen sind 606.000 Euro investiert worden. Nicht nur über moderne Technik, sondern auch über mehr Komfort freuen sich Feuerwehrleute und Katastrophenschützer. Gerade an sommerlichen Einsatztagen habe sich die fehlende Klimaanlage im Vorgängerfahrzeug bemerkbar gemacht, sagt Oliver Weinmann von der Führungsunterstützung der Feuerwehr.

Die Arbeitsplätze in den Fahrzeugen, Platz ist für jeweils vier Personen, sind ergonomischer gestaltet. Nach einem langen Einsatztag war man auf den alten Sitzen immer „krumm und schepp“, erinnert sich Weinmann. Ein niedersächsischer Betrieb hat die Fahrzeuge auf der Sprinter-Basis von Mercedes-Benz aufgebaut. Die Firma ist voll und ganz auf Ambulanzfahrzeuge und Einsatzleitwagen spezialisiert.

Einsatz noch vor der Präsentation

Stefan Krauch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau, lobt die durchdachte Technik. Denn eines der wenige Wochen alten Fahrzeuge musste sich im Einsatz schon unter Beweis stellen. So am vergangenen Montagabend beim Brand in der Kräutertrocknungsfabrik in Herxheim-Hayna. „Der Wagen hat schon mal gezeigt, dass er was kann“, erzählt Krauch.

Das ehemalige Feuerwehrfahrzeug war vor 20 Jahren Standard, aber die alten Fahrzeuge können irgendwann nicht mehr aufgerüstet werden. „Jeder Einsatz bringt seine Spezialitäten mit“, sagt der Inspekteur. Darauf müsse reagiert werden. Ein Fahrzeug habe 202.000 Euro gekostet. Sie haben alle eine identische Ausstattung und können gemeinsam bei Schadenslagen miteinander kommunizieren. Ein Fahrzeug für Rettungskräfte ist jedoch kein fertiges Produkt aus dem Katalog. „Bereits 2020 habe man sich intensiv mit der Anschaffung der neuen Fahrzeuge beschäftigt. Und es wurde klar, dass auch beim Katastrophenschutz Bedarf besteht“, erzählt Michael Bumb, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur.

Moderne Technik im Einsatz

Stolz präsentieren die Kameraden, was die Fahrzeuge alles draufhaben: An den Außenseiten lassen sich Bildschirme anbringen, die Drohnenaufnahmen übertragen. Drohnen sind mittlerweile bei der Einschätzung der Einsatzlage immer häufiger zu sehen. Schließlich muss klar sein, welche unvorhergesehene Gefahr beispielsweise von einem Brand ausgehen oder wie unwegsames Gelände betreten werden kann. Diese Bilder lassen sich in alle drei Fahrzeuge gleichzeitig übertragen, um zu verschiedenen Standorten dieselben Informationen gleichzeitig schicken zu können.

Die Anforderungen an ein Einsatzfahrzeug seien gestiegen. Großschadenslagen wie die Unwetterkatastrophe im Ahrtal hätten gezeigt, dass abgestimmte Fahrzeugkonzeptionen einen echten Mehrwert für die Einsatzkräfte hätten, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Für Landau und den Kreis sind die neuen Gefährte ausgestattet mit jeweils einem Antennen- und Lichtmast, Funktechnik, daneben unabhängiger Kommunikations- und Netzwerktechnik und einer Ersatzstromanlage. Doch nicht nur die Feuerwehr, auch der Katastrophenschutz will für jegliche Gefahrenlagen gut gerüstet sein. Jens Thiele, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, bezeichnet die neuen Einsatzleitwagen als „die Kommunikationsschnittstelle zwischen Einsatzkräften, Einsatzleiter, Leitstelle und nachrückenden Kräften und damit als den Dreh- und Angelpunkt am Einsatzort “.