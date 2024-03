Wie bereits angedeutet, war eine Fehlfunktion eines Anlagenbauteils einer Produktionsanlage am 13. März verantwortlich für die Geruchsentwicklung bei der Firma Brandenburger Isoliertechnik in der Taubensuhlstraße/Horstring. Wie das Unternehmen nun mitteilt sei das betroffene Teil durch einen Servicetechniker des Herstellers überprüft und repariert worden. Die Anlage sei dann wieder in Betrieb genommen worden.

Die Mitarbeiter, die Übelkeitssymptome erlitten hatten, seien alle wieder aus der ärztlichen Obhut entlassen worden – „alle ohne Nachwirkungen, was uns sehr erleichtert“, teilt Geschäftsführer Peter Schwab mit.

Die Frage, ob die Geruchsentwicklung mit verarbeiteten Chemikalien/Kunststoffen in Zusammenhang stehen könnte, verneint Brandenburger. Es sei lediglich eine Drehschieberpumpe aufgrund mangelnder Kühlleistung zu heiß geworden.