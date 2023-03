Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zwei FDP-Abgeordnete aus der Südpfalz haben gute Aussichten, nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 in das Berliner Parlament einzuziehen (wir berichteten in RHEINPFALZ am SONNTAG): Volker Wissing und Mario Brandenburg.

FDP-Landeschef Volker Wissing (50) aus Barbelroth ist am Samstag auf der FDP-Delegiertenversammlung in Mainz erwartungsgemäß zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Er erhielt 87,5 Prozent der