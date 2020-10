Eine Frau bemerkte am Mittwochmittag, dass Rauch aus einem Anwesen in der Danziger Straße in Bad Bergzabern aufstieg und verständigte die Polizei. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich über eine Drehleiter und den Balkon Zutritt zu der verlassenen Wohnung. Dort stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber vergessen hatte, in der Küche den Herd abzustellen, wie die Polizei berichtet. Ein Kochtopf darauf hatte begonnen zu qualmen. Die Wehrleute nahmen den Topf herunter und lüfteten die Wohnung gelüftet. Beschädigt wurde nichts.