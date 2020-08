Im Stadtviertel Schützenhof im Norden von Landau hat am Sonntagnachmittag in der Straße Im Steingebiß ein Haus gebrannt. Das Einfamilienhaus stehe in Vollbrand, hatte die Polizei kurz nach 15 Uhr mitgeteilt. Die Bewohner waren in Urlaub. Die Brandursache ist unbekannt.

Die Feuerwehr musste sich Zugang zum Haus verschaffen, weil niemand zu Hause gewesen sei, sagte Stadtfeuerwehrinspekteur Dirk Hargesheimer vor Ort. Ein zunächst vermisster Bewohner des Anwesens sei kurz darauf in einem Nachbargarten gefunden worden. Zum Zustand des Bewohners ist nichts bekannt.

Nach Angaben Hargesheimers drang bei der Anfahrt der Wehrleute dichter Rauch aus dem Dach des Hauses, und es seien offene Flammen aus dem Erdgeschoss geschlagen. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen sowohl von innen als auch von einem Gelenkmast aus, der in einer Seitenstraße, einer Sackgasse, steht.

Bei den Löscharbeiten macht der Wehr aus die große Hitze von derzeit etwa 37 Grad zu schaffen. Ein Feuerwehrmann bekam Kreislaufprobleme.

