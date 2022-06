Im Toilettenhäuschen am Parkpatz an der Ecke Lang- und Waffenstraße hat es am Mittwoch gegen 18 Uhr gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei das komplette Häuschen verraucht gewesen, berichtet Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Ein Trupp sei mit Atemschutzausrüstung in das Häuschen zwischen Otto-Hahn-Gymnasium, Pestalozzigrundschule und Rathaus gegangen. Als Brandherd habe sich ein Mülleimer entpuppt. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Im Einsatz waren elf Feuerwehrleute mit einem Fahrzeug.