30.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Brands in einem Einfamilienhaus in Silz. Laut Polizei ist das Feuer am Donnerstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen. Die Bewohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Als diese gegen 16.30 Uhr in der Bergstraße angekommen war, war die Küche bereits vollständig ausgebrannt. „Es war eine extrem starke Rauchentwicklung“, berichtet Wehrleiter Bernd Pietsch. Die Flammen seien wohl im Bereich der Dunstabzugshaube entstanden. Durch intensives Löschen konnten die Wehrleute ein Übergreifen auf weitere Hausteile verhindern. Ein Bewohner zog sich eine leichte Brandverletzung an der Hand und eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.