Die Landauer Kriminalpolizei ermittelt im Zuge einer Brandstiftung in der Straße Im Stöbener in Queichheim Anfang Juli gegen zwei Personen. Nach Abschluss der Zeugenbefragungen gebe es einen vagen Verdacht auf die Beteiligung einer 60-jährigen Frau aus dem Raum Landau. „Die Verdachtsmomente konnten durch die bislang durchgeführten Ermittlungen jedoch nicht konkretisiert werden“, sagt Kripo-Sprecher Benjamin Preis. Zudem wird noch gegen den Unbekannten ermittelt, der laut einem Zeugen kurz nach Ausbruch des Feuers aus dem Anwesen gekommen und dann weggerannt ist. Der Mann ist damals in einen roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen eingestiegen, teilte die Polizei damals mit. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalinspektion dauern also weiter an. Hinweise auf einen Zusammenhang zu anderen Bränden in der Südpfalz gebe es nicht.