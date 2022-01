Am Freitag wurde um 21.34 Uhr der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Venningen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Venningen, Edenkoben, Großfischlingen und Maikammer war Rauch sichtbar. Die Hausbewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt, wurden aber zur Sicherheit dem Rettungsdienst übergeben. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand laut Polizei nicht. Die Feuerwehr untersuchte das verrauchte Gebäude unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.