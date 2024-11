Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag gegen 14.40 Uhr in der Apsis der katholischen St. Leodegar Kirche in Steinfeld eine Fahne in Brand gesetzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 200 Euro. Der jugendliche Täter soll zwischen 15 und 20 Jahren alt sein, etwa 1,70 Meter groß, längere schwarze Haare haben und von hagerer Statur sein. Laut Polizei war er schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.