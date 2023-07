Bereits zum zweiten Mal ist es in der katholischen Kirche in der Bahnhofstraße zu einem Brand gekommen. Am Donnerstag zwischen 8 und 9.30 Uhr wurde ein Tuch in Brand gesetzt, das über einen Ständer hing. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am 2. Mai war es ebenfalls zu einer Sachschädigung durch ein Feuer in der Kirche gekommen. Die Polizei bittet unter der Nummer 06343 93340 um Hinweise.