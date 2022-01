In einem Einfamilienhaus in der Dalbergstraße in Venningen hat es am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, waren rund 30 Kräfte aus Venningen und Edenkoben im Einsatz, um das Feuer im Erdgeschoss des Hauses zu löschen. Eine Person hatte sich beim Eintreffen der Wehrleute gegen 18 Uhr bereits aus dem Gebäude retten können. Sie kam zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus. Weitere Personen seien nicht zum Schaden gekommen.