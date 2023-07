Die Sanierung der Hagenauer Brücke auf der Wollmesheimer Höhe in Landau zieht sich noch ein paar Tage hin. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Grund: Die Dichtungen an der rund 50 Jahre alten Brücke funktionierten nicht mehr. Doch darauf habe sich das Problem nicht beschränkt, denn das über die Jahre eintretende Regenwasser in Kombination mit dem Streusalz im Winter habe den Beton am Gehweg bröselig gemacht. Im Zuge der Sanierung müsse auch dieser erneuert werden. Die Stadt geht davon aus, dass die Brücke gegen Ende des Monats wieder freigegeben werden kann.