Die A65-Anschlussstelle Landau-Süd wird vom 10. bis 25. August für den Verkehr gesperrt – also in den letzten beiden Ferienwochen. Das teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Grund dafür sind dringend erforderliche Sanierungsarbeiten an der Bahnbrücke über den Zubringer der Bundesstraße (B38) zur A65. Diese übernimmt ein Unternehmen im Auftrag der Deutschen Bahn. Während dieser Zeit ist es nicht möglich, über Landau-Süd auf die Autobahn auf- oder von dort abzufahren. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert und führen über die Anschlussstellen Landau-Zentrum und Rohrbach. Die Kreisverwaltung als für die Sperrung zuständige Straßenverkehrsbehörde hat sich dafür eingesetzt, die Arbeiten in die Ferienzeit zu legen, da dann das Verkehrsaufkommen in der Regel deutlich niedriger ist. Auf den Umleitungsstrecken ist dennoch mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.