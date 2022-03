Am Freitag 18. März, um 20 Uhr veranstaltet das Chawwerusch Theater eine Benefiz- und Solidaritätsveranstaltung im Theatersaal. Die Soiree soll ein Statement gegen den Krieg, aber auch für den Frieden zwischen der Ukraine und Russland sein. Die gesamten Einnahmen gehen an eine Hilfsorganisation zur Unterstützung für hilfsbedürftige Kinder im Kriegsgebiet und auf der Flucht. Weitere Spenden an diesem Abend sind erwünscht. Im Programm stehen Lesungen, musikalische und tänzerische Elementen sowie bildhaften und filmischen Eindrücken. Mitwirken werden unter anderem auch Künstler wie Sieglinde Eberhart, Yaroslava Gorobey und Jean-Michel Räber. Karten im Vorverkauf sind online und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Einlass ist um 19.30 Uhr.