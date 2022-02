Die Queichbrücke beim Universum-Kino kann im Winter nicht genutzt werden – das Streusalz greift das Metall an. Also handelt die Stadt konsequent: Das Bauwerk ist gesperrt. Der Sicherheit wegen. Nun mag mancher ja anmerken, dass man 2006/07 beim Bau hätte wissen können, dass Streusalz und gewisse Metallsorten sich nicht zwingend gut vertragen. Aber wer will denn kleinlich sein? Ist nur Steuergeld. Landau hat mittlerweile mehr Erfahrung mit Brücken – Gerüchten zufolge soll die neue Radfahrbrücke an der Queich ja nur zu Fuß nutzbar sein. Natürlich der Sicherheit wegen: So will man Kollisionen von Radfahrern vermeiden.

Dieses Unikat an der Queich schmerzt ohnehin jeden Menschen, der Symmetrie schätzt. Vorschlag: Die Stadt baut eine zweite Brücke aus einem Material, das Sonnenlicht nicht verträgt. Folge: Die neue Brücke würde im Sommer abgedeckt und gesperrt. So hätten wir je eine Sommer- und Winterbrücke. Jedes halbe Jahr könnte man ein Brückeneröffnungsfest feiern. Wäre gut für den Tourismus – der Slogan „Pisa kann vielleicht keine Türme bauen, wir scheitern an Brücken“ zieht bestimmt viele Besucher an.