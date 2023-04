Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die magnetische Brücke in Insheim ist immer noch nicht beschildert. Letztes Jahr hatte das Autobahnamt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität ein Schild in Aussicht gestellt. Doch der Warnhinweis fehlt noch immer. Woran hängt’s?

Das Magnetfeld der Insheimer Brücke über die A65 kann sensible Sensorik in manchen Autos und E-Bikes stören. Bosch E-Bike-System rüstete 2021 mit einem Software-Update auf, deshalb