Die Stadt Landau wird die marode Fußwegebrücke über die Bahnlinie in der Merowinger Straße durch einen breiteren Neubau ersetzen. Bevor es voraussichtlich Anfang kommenden Jahres so weit ist, führt sie ab der kommenden Woche erste Baugrunderkundungen durch und erstellt ein Bodengutachten. Die Brücke bleibt daher in dieser Woche gesperrt. Derzeit ist die in den 1960er-Jahren gebaute Brücke 1,50 Meter breit, künftig wird sie vier Meter Breite haben. Der Brückenneubau ist Teil des Förderpakets „Klimaschutz durch Radverkehr“, mit dessen Unterstützung die Stadt die Landauer Universitäts- und Schulstandorte radgerecht miteinander verknüpft. Von rund 1,36 Millionen Euro Kosten für die Fußwegebrücke zahlt der Bund rund 748.000 Euro.