Der Bréal-Marathon wird rund 150.000 Euro teurer als bisher gedacht. Das teilte Oberbürgermeister Dominik Geißler ( CDU) dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend mit. Bisher hatte die Stadtverwaltung die Kosten auf rund eine halbe Million Euro veranschlagt. Derzeit stünden den Kosten Erträge in Höhe von rund 230.000 Euro gegenüber – die vor allem über Sponsoren und Startgelder generiert werden.

Die Kostensteigerungen hätten sich vor allem wegen Neugestaltungen der Verkehrsplanung ergeben – es werde beispielsweise eine Spur für den Shuttle-Bus entlang der Strecke eingerichtet, man brauche zusätzliche Absperrungen und die Sonderzufahrten sorgten auch für Mehraufwand. Aber: Auch mit dem Nachschlag sei das derzeitige Planungsbüro noch deutlich unter dem Angebot des bei der Ausschreibung zweitplatzierten Büros. Wie Geißler berichtete, habe das Büro RTS ein Angebot vorgelegt, das 5- bis 6-fach günstiger gewesen sei, als das es ärgsten Konkurrenten.

Da der Marathon in knapp über einer Woche gelaufen werden soll, sei die Entscheidung schnell zu treffen, appellierte Geißler an die Mitglieder des Hauptausschusses, die einstimmige Zustimmung signalisierten. Laut der Tischvorlage entscheidet der Stadtrat final über die Mehrausgabe am 8. Oktober, von einem positiven Votum ist auszugehen.