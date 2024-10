Landau feiert schon das ganze Jahr über die Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren. Der Höhepunkt steht am 3. Oktober an: der Bréal-Marathon.

Die Innenstadt ist für den Marathon am Donnerstag, 3. Oktober, autofrei, auch in den Stadtdörfern gibt es Sperrungen. Über das aktuelle Geschehen rund um das Großereignis berichten wir in unserem Liveblog.