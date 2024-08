Wer packt mit an? Als Streckenposten, im Wettkampfbüro, in der Wechselzone oder für die Verpflegung der Läuferinnen und Läufer: Für den Bréal-Marathon am 3. Oktober sucht die Stadt Landau noch Helferinnen und Helfer auf, an und neben der Strecke. Freiwillige bekommen für ihren Einsatz Verpflegung und ein Volunteer-Shirt – und sie sind hautnah dabei, wenn Ringstraßen und Feldwege zur Laufstrecke werden und sich Hunderte Sportlerinnen und Sportler beim Marathon, Halbmarathon oder in Staffelläufen messen. Bislang haben sich schon mehr als 660 Läuferinnen und Läufer für den Marathon und mehr als 1220 für den Halbmarathon angemeldet. „Der Bréal-Marathon wird ein Mega-Event für unsere Stadt“, ist Oberbürgermeister Dominik Geißler überzeugt. Umso wichtiger sei es natürlich, dass am 3. Oktober alles rund laufe. „Unser Orga-Team arbeitet dafür schon jetzt auf Hochtouren. Aber wir brauchen auch euch, liebe Landauerinnen und Landauer“, betont Geißler und bittet darum, sich als Volunteer zu melden. Anmeldungen sind im Internet unter https://bréal-marathon.de/helfer-gesucht-formular/ möglich. Fragen können per E-Mail an marathon@landau.de gestellt werden.