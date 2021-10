Der Profiboxer Leon Bauer und seine Familie erweitern ihre Restaurantkette. Nach Bauers „Pinsa“ in Kandel soll es in Bauers „Gastro“ in Hatzenbühl künftig eine größere Speisekarte geben. Schon bald soll es losgehen.

Wer sich zum Mittagstisch im BGH setzt, der kommt nicht zwingend gerade aus einer Gerichtsverhandlung. BGH steht hier nämlich nicht nur für die Abkürzung des Bundesgerichtshofs, sondern auch für Bauers „Gastro“ Hatzenbühl, das zweite Restaurant der Familie um Profiboxer Leon Bauer.

Nachdem der Liefer- und Abholservice Bauers „Pinsa“ in Kandel gut angelaufen ist, will sich die Familie erweitern. Auf 300 Quadratmetern soll in Hatzenbühl, dem Heimatort der Familie, künftig mehr als nur die Pinsa, eine leichter bekömmliche Form der Pizza, geben. „Wir haben mehr Platz und eine größere Küche. So können wir unser Repertoire erweitern“, erklärt Leon Bauers Mutter Melanie Bauer.

Hähnchen, Schnitzel und Salate werden das Grundgeschäft sein. Gegessen werden kann auch vor Ort. Ab 11.30 Uhr wird es einen Mittagstisch geben, der auch die umliegenden Firmen ansprechen soll. „Diese können ihr Essen abholen, wir beliefern aber auch das gesamte Gewerbegebiet“, sagt Melanie Bauer.

Eröffnung mit Musik

Das Restaurant eröffnet am 30. Oktober mit einem Startwochenende und Musik. In den Öffnungszeiten will es sich dann nicht begrenzen. „Die Leute können abends sitzen bleiben, auch wenn es kein Essen mehr gibt. Wie in einem kleinen Minipub“, sagt Melanie Bauer. In Bauers „Pinsa“ hat die Familie mittlerweile neun Leute eingestellt. Auch für Bauers „Gastro“ soll sich das Team noch vergrößern. „Wir haben ein gutes Team. Der Kern steht, der Rest kommt peu à peu dazu“, so Melanie Bauer.

Der Standort Hatzenbühl wird künftig der Hauptsitz sein. Ab dem Frühjahr wird es dort auch einen Biergarten geben. Bauers „Pinsa“ wird während des Eröffnungswochenendes von Bauers Gastro geschlossen sein.