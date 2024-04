Boulespieler und Sportschützen haben im SV Appenhofen gemeinsam trainiert und voneinander profitiert. Darunter die deutsche Pétanque-Nationalmannschaft.

Ein ruhiges Händchen brauchen sie, Boulespieler und Sportschützen. Am Wochenende ist die deutsche Pétanque-Nationalmannschaft zu einem Trainingstag mit Schützen des SV Appenhofen zusammengekommen. Mathias und Volker Herder, Trainer der Appenhofener in der 2. Luftgewehr-Bundesliga, sowie die im Boule national und international sehr erfolgreichen Sascha und Lara Koch aus Waldsee und Steffen Kleemann aus Edenkoben, Trainer der Nationalmannschaft, organisierten die Aufgaben. Drei von ihnen hatten sich in einem Trainerlehrgang an der Sportschule in Edenkoben kennengelernt und beschlossen, ihre Expertisen zu vereinen. Der Fokus lag auf den Schlüsselaspekten Technik, Motivation und Konzentration. Die 16 Spieler der Pétanque-Nationalmannschaft wagten sich dabei sogar an die Luftgewehre.

In mentalen Einheiten vertieften alle grundlegende Prinzipien wie Ausrichtung zum Ziel, Konzentration und Atmen sowie spezielle Methoden der psychologischen Wettkampfvorbereitung. Regen Austausch gab es auch beim Rebknorzenspieß vom Grill. Sascha Koch betonte die Bedeutung dieses interdisziplinären Trainingsansatzes: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Athleten beider Sportarten voneinander lernen und die mentalen Techniken in ihre jeweiligen Disziplinen integrieren können. Diese Erfahrung wird nicht nur ihre Leistungsfähigkeit verbessern, sondern auch ihre sportliche Entwicklung fördern.“ Sportschütze Mathias Herder: „Der Trainingstag war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig es ist, über den Tellerrand der eigenen Sportart hinauszuschauen.“