Positive Jahresberichte bestimmten die Mitgliederversammlung des Bouleclubs „Voll druff“ in Ottersheim. So im sportlichen Bereich, wo die Erste Mannschaft nach dem Aufstieg in die RLP-Liga den vierten Platz belegte und die zweite Mannschaft in der Bezirksliga blieb. Zwölf neue Mitglieder kamen zum Verein. Die Trainingszeiten im Sommer, auch für Interessenten, finden dienstags und freitags ab 17.30 Uhr statt.

NeuwahlenErster Vorsitzender Dennis Reddmann; Zweiter Vorsitzender Jonas Hilzendegen; Schriftführerin Lydia Hilzendegen; Kassenwart Stefan Zwirtz; Beisitzer Pirmin Busch, Kurt Gilb, Andre Hiestand und Walter Faath.