Das Leberwurst-Präsentpaket des Herxheimer Metzgermeisters Walter Adam für den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk ist von der ukrainischen Botschaft in Berlin angenommen worden. Adam hatte das Paket gegen 7.30 Uhr an Stammkunden übergeben gehabt, die für einen privaten Kurztrip auf dem Weg in die Hauptstadt sind. Sie haben direkt nach der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof die Pfälzer Spezialitäten an der Botschaft abgegeben. Im Gegenzug, so berichtet das Paar, haben die Mitarbeiter der Vertretung der Ukraine ein von Melnyk vorbereitetes Gegengeschenk für Adam in Empfang genommen. Dieses werden sie mit in die Pfalz bringen.

Melnyk hatte Bundeskanzler Olaf Scholz das Verhalten einer beleidigten Leberwurst attestiert. Adam hatte daraufhin ein Interview zu Leberwurst und der Lage des Metzgerhandwerks gegeben. Dieses war von Melnyk auf Twitter geteilt worden. Bereits am Freitag hatte ein regionaler Fernsehsender die RHEINPFALZ-Berichterstattung aufgegriffen. Melnyk hat den Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Twitter geteilt. Er lade Adam und seine Frau herzlich nach Berlin und in die Ukraine ein, schreibt Melnyk dort. Einen direkten Kontakt habe es noch nicht gegeben, berichtet Adam, aber er habe dem Paket einen Brief an den Botschafter beigelegt.