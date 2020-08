Unbekannte haben am Donnerstag in der Mühlgasse in Rhodt den Bordcomputer eines E-Bikes gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr. Sie beziffert den Schaden auf etwa 140 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.