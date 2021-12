Weihnachten – die Zeit des Gebens, die Zeit des Schenkens. Auch in der schweren Corona-Zeit. Von einem schönen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit hat uns eine Leserin berichtet. Kurz entschlossen – am Morgen hatte sie von einer Impfaktion in der Landauer Festhalle durch die RHEINPFALZ erfahren – fuhr sie hin. „Ohne große Hoffnung auf Erfolg“, wie sie berichtet – die Impfschlangen sind ja legendär. Sie wollte geboostert werden, weil sie zwei Kinder hat, die Leistungssport betreiben. Um diese zu unterstützten, hätte sie ohne Booster fünf Tests pro Woche machen müssen – „logistisch und finanziell kaum leistbar“, meint die Mutter.

Als sie den Impfbus erreichte, hieß es, dass bereits alle Impfdosen vergeben seien. Ups, Chance verpasst. Oder? Ein älterer Herr kam auf die Mutter zu und sprach sie an. Er habe einen Termin über – seine Freundin könne ihren nicht wahrnehmen. „Ich konnte mein Glück auf die Schnelle gar nicht in Worte fassen“, meint die Frau. „Diese nette Geste bedeutet mir ungeheuer viel und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken – bei meinem persönlichen Engel der Vorweihnachtszeit.“ Wir hoffen, der Herr liest das.