Die Landauer Integrierte Gesamtschule (IGS) ist derzeit wegen einer Bombendrohung in Aufruhr. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Schule am Sonntagabend eine E-Mail mit der Drohung. Die Mail wurde am Montagmorgen gelesen, die Schule hat daraufhin die Polizei alarmiert. Der Schulbetrieb wurde heute Morgen zunächst nicht aufgenommen. Ankommende Schüler werden in der Nähe gesammelt und betreut. Die Polizei durchsucht derzeit mit Hunden das Gelände. Experten des Landeskriminalamtes analysierten das Schreiben. Demnach ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen.