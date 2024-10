[aktualisiert] Die Landauer Integrierte Gesamtschule (IGS) in Queichheim hat nach einer Bombendrohung alle 1000 Schüler nach Hause geschickt. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Schule am Sonntagabend eine E-Mail mit der Drohung. Die Mail wurde am Montagmorgen gelesen, die Schule hat daraufhin die Polizei alarmiert. Der Schulbetrieb wurde am Morgen zunächst nicht aufgenommen. Ankommende Schüler werden in der Nähe gesammelt und betreut. Die Polizei hat das Gelände mit Hunden durchsucht und gibt Entwarnung. Die erste Einschätzung, dass von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen ist, habe sich bestätigt: Es wurde keine Bombe gefunden.

