In der ersten Sitzung des neuen Stadtrats hat am Dienstagabend Gertraud Migl, die Vorsitzende der Pfeffer&Salz-Fraktion, Details zum geplanten Ankauf eines Boardinghouses öffentlich gemacht – insbesondere den Kaufpreis, der kurz vor der Sitzung aber auch schon bei der RHEINPFALZ nachzulesen war. Oberbürgermeister Dominik Geißler hat daraufhin die öffentlichen Ratssitzung beendet. Gar nicht begeistert ist Boardinghouse-Eigentümer Wendelin Wünstel. Er sei überhaupt nicht davon angetan, dass man ein Thema, das zunächst nichtöffentlich hätte behandelt werden sollen noch vor dem Stadtrat in der RHEINPFALZ platziert. „Das ist eine Unverschämtheit“, sagt Wünstel in Richtung von Oberbürgermeister Dominik Geißler. Es habe schließlich Vertraulichkeitsvereinbarungen gegeben. Ob sich dies auf den möglichen Verkauf auswirke, könne er noch nicht sagen. Geißler hatte allerdings keine Kosten oder andere Vertragsdetails genannt. Sie stehen aber in den Unterlagen für den Rat.

