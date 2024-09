Puh. Es ist eine schwere Frage: Soll die Stadt sieben Millionen Euro Steuergeld für das Boardinghouse als Flüchtlingsunterkunft ausgeben oder nicht? Der finanzielle Aspekt scheint überzeugend, die Idee gut – aber das muss ja jeder für sich selbst ausmachen. Es gibt auch Argumente dagegen und es ist ein Thema, zu dem man sich wunderbar in die Wolle kriegen kann. Und natürlich ist auch der rechte Bodensatz wieder am Schäumen. Im Boardinghouse, das natürlich viel zu teuer ist und baufällig und schlecht ausgestattet, ist zu lesen, leben die Geflüchteten dann aber deutlich besser als die durchschnittliche 3,5-köpfige arische Musterfamilie oder die Trümmerfrauen, ist auch zu lesen. Um das alles unter einen Hut zu kriegen, muss man viel kognitive Dissonanz aushalten können. AfD-Bernd Schattner arbeitet mit als Fragen getarnten Unterstellungen ... hm. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als Bundestagsabgeordnete seriöse, respektable Personen waren? Und nicht wie Gestalten wirkten, neben denen ein Schock-Anrufer aus einem Callcenter in Istanbul wie ein vertrauenswürdiger Geschäftsmann aussieht?