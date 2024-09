Die Landauer Stadtverwaltung lädt nach der Entscheidung des Stadtrats, das Boardinghouse zu kaufen, die Bürger zu einer Info-Veranstaltung am Montag, 30. September, 18 Uhr, ins Pfarrheim Heilig Kreuz in der Augustinergasse 6. Der Stadtvorstand will dort gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung die Pläne für das Boardinghouse vorstellen. Oberbürgermeister Dominik Geißler ( CDU) lädt die Nachbarschaft um das erworbene Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung besonders ein. „Die Unterbringung Schutzsuchender ist unsere humanitäre Verantwortung. Wir nehmen die Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürgern sehr ernst und freuen uns, wenn viele der Einladung zur Informationsveranstaltung folgen. Wie schon in der Vergangenheit wollen wir die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung als Gemeinschaftsaufgabe angehen“, so Geißler.

Der Erwerb des Boardinghouses in der Industriestraße 10 für sieben Millionen Euro hatte für heftige Diskussionen in der Stadt gesorgt. Vor allem Pfeffer&Salz hatte den Preis als zu hoch eingeschätzt und das Gebäude unter anderem als Billigbau sowie als brandgefährdet eingeschätzt. Verwaltung und Eigentümer hatten die Kritik stets zurückgewiesen.