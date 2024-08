Die Stadt Landau wird das Boardinghaus in der Industriestraße 10 kaufen, um es als Flüchtlingsunterkunft nutzen zu können. Das hat Oberbürgermeister Dominik Geißler der RHEINPFALZ gesagt. Es liegt ganz in der Nähe der großen Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen PVA-Gebäude. „Ich will kein Geld mehr für laufende Ausgaben verbrennen“, so Geißler. Lieber wolle er durch Kauf statt Miete einen Gegenwert schaffen und eine Immobilie erwerben, die vielleicht auch noch einmal zu anderen Zwecken genutzt werden könne. Als dritte große, zentrale Einrichtung zur Unterbringung von Geflüchteten unterhält die Stadt eine Sammelunterkunft im Gewerbegebiet Im Justus. Dabei handelt es sich um große Leichtbauhallen mit Zeltdach, aber festen Seitenwänden und festen Unterteilungen. Außerdem hat sie schon länger das Hotel Kurpfalz von der Lebenshilfe angemietet, um vor allem ukrainische Mütter und Kinder unterbringen zu können. Das dank Eincheck-Automat ohne Rezeption auskommende Boardinghaus verfügt über 65 Zimmer mit Nasszellen und 110 Betten. Es ist bis auf die Tiefgarage komplett in Holzbauweise errichtet worden.