Am Freitagabend kam es in Herxheim zu einem Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger BMW-Fahrer gegen 18.15 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Richtung Obere Hauptstraße unterwegs. Beim Fahren touchierte er den Sockel eines Baustellenschildes. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Die junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.