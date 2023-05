Wer hat etwas mitbekommen, wer kann helfen? Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 15. Mai, 20 Uhr bis Dienstag, 16. Mai, 12.30 Uhr einen über 20 Jahre alten schwarzen 3er BMW gestohlen. Das Auto war laut Polizei in der Pasteurstraße geparkt. Die Landauer Beamten bitten Anwohner, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich telefonisch unter der Nummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Dienststelle zu melden.