„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Erlkönig mit seinem Kind.“ Goethes Gruselballade von 1782 über einen schaurigen nächtlichen Ritt durchs Moor hat einer ganz modernen, aber ebenfalls geheimnisumwitterten Erscheinung ihren Namen gegeben: Erprobungsfahrzeugen der Autoindustrie. Insbesondere, wenn es sich um neue Modelle handelt, erhalten die Wagen ein Tarnfleckmuster, das die Konturen verwischt. Ein solcher Erlkönig hat sich jetzt am helllichten Tag in Landau in der Ostbahnstraße beobachten lassen. Es handelt sich um ein E-Fahrzeug, wie Aufkleber und der fehlende Auspuff verraten. Beim Blick in den Innenraum fallen eine Stoffabdeckung über einem Bedienpanel zwischen den Vordersitzen und ein Aufkleber auf, dieses bei Stillstand stets gut abzudecken. Die BMW-Pressestelle in München braucht fast eine Woche und mehrere Erinnerungen. Die Antwort ist dann erschöpfend: „Wir kommentieren grundsätzlich keine Fotos von getarnten Fahrzeugen.“