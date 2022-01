Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist weiterhin sehr angespannt. Darauf verweisen der Blutspendedienst-West und der DRK-Kreisverband Landau. Wegen Corona fallen viele Spendetermine aus, was die Lage noch verschärft. Ein nächster Blutspendetermin ist am Dienstag, 11. Januar, von 16.30 bis 19.30 Uhr in Godramstein im Dorfgemeinschaftshaus, Godramsteiner Hauptstraße 58. Dabei sind Terminreservierungen unerlässlich, so das DRK. Es gilt 3G und Maskenpflicht. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter sein als 24 Stunden, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Personalausweis und Nachweise sind unbedingt mitzubringen. Termin können unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die DRK-Blutspende-App oder die Hotline 0800 1194911 reserviert werden.