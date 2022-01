Laut der Blutspendezentrale Bad Kreuznach werden in der derzeitigen Pandemie dringend Blutkonserven benötigt. Am Montag, 24. Januar, ist ein Spendetermin in Klingenmünster. Spender können zwischen 16 und 20 Uhr in die Klingbachhalle kommen. Wegen der hohen Inzidenzzahlen werden die DRK-Blutspendedienste die bisherigen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärken. Bei den Spendeterminen gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet; Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Terminreservierung werden unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/ m/klingenmuenster oder telefonisch unter 0800 11949 11 erbeten.