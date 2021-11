Am Dienstag ist von 17 bis 20.30 Uhr der nächste Blutspendetermin in der Berglandhalle, Schulstraße 14, in Gossersweiler, wie der DRK-Kreisverband SÜW informiert. Eine Terminreservierung unter www.blutspende.jetzt ist erforderlich. Dort sind auch die Corona-Richtlinien nachlesbar.