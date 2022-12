Um den Bedarf der Krankenhäuser und Arztpraxen an Blutpräparaten in den kommenden Wochen und im anstehenden Winter gewährleisten zu können, ruft das Deutsche Rote Kreuz eindringlich zum Blutspenden auf. Täglich würden 3500 Blutspenden benötigt. „Derzeit gehen die Spenderzahlen bedingt durch Erkältungen, Grippe und Corona dramatisch zurück“, so das DRK. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Lebensjahr bis einen Tag vor dem 76. Geburtstag. Erstspender dürfen nicht älter als 68 Jahre sein. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt der Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Weiterhin besteht Masken- und Terminreservierungspflicht.

Termin



Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus Landau-Mörlheim, Mörlheimer Hauptstraße 17, am Donnerstag, 15. Dezember, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Terminreservierungen online unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder unter Telefon 0800 1194911.