Der DRK-Blutspendedienst West für Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Bad Kreuznach blickt mit Sorge auf die nächsten Monate. Während der Ferienzeit würden Blutkonserven stets knapp. Außerdem sei durch die Unwetterkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz die Infrastruktur so stark zerstört ist, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine möglich seien. Der Blutspendedienst bittet daher darum, Blut zu spenden, um die Versorgung mit Blutpräparaten sicherstellen zu können. Eine Spende sei auch 24 Stunden nach einer Corona-Impfung möglich, sofern keine Impfreaktionen (grippeähnliche Symptome, Fieber) auftreten. Der nächste Blutspendetermin mit Terminreservierung ist am Donnerstag, 5. August, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlheim, Mörlheimer Hauptstraße 17. Terminreservierungen sind Bestandteil des Corona-Schutzkonzeptes, wie auch die Maskenpflicht. Termine können bis Mittwoch, 4. August, 17 Uhr, vereinbart werden unter www.terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder die Hotline 0800 11 949 11.