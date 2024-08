In den vergangenen Wochen ist die Blutspendebereitschaft in Rheinland-Pfalz und Saarland erheblich zurückgegangen. Die Auslastung der Blutspendetermine ist auf einen historischen Tiefstand gesunken, informiert der DRK Kreisverband Landau. Die Blutkonserven-Anforderungen der Krankenhäuser werden deshalb deutlich gekürzt. Planbare Operationen müssten teilweise verschoben werden Der DRK-Blutspendedienst West appeliert deshalb eindringlich jetzt und in den nächsten Wochen Blut zu spenden, damit die Versorgungssicherheit mit lebensrettenden Blutpräparaten aufrecht erhalten werden kann, denn in einigen Blutgruppen gibt es bereits erhebliche Engpässe. Der nächste Blutspendentermin ist am Donnerstag, 29. August, von 16.30 bis 20.30 Uhr angesetzt im Dorfgemeinschaftshaus in der Godramsteiner Hauptstraße 58. Terminreservierungen sind möglich über die Adresse www.blutspende.jetzt sowie über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder unter der Hotline 08001194911. Wichtig: DIe Teilnehmer müssen ein gültiges Personaldokument mit Lichtbild zur Blutspende mitbringen. Nach der Spende erhält jeder Spender und auch die Begleitperson einen Imbiss, teilt der DRK mit.