Am Dienstag, 31. August, ist von 17 bis 20.30 Uhr der nächste Blutspendetermin des DRK in der Berglandhalle in Gossersweiler. Das DRK bittet dringend um Blutspenden, denn durch die Flutkatastrophe fehle es an Blutpräparaten. „In den tendenziell blutspendefreundlichen ländlichen Gebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Infrastruktur dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine durchgeführt werden können“, erklärt das DRK. Spender werden gebeten, sich eine Spendezeit unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gossersweiler, über die DRK-Blutspende-App oder die Hotline 0800 1194911 zu reservieren.