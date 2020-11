Blutspenden werden auch und gerade während der Corona-Pandemie gebraucht. Das Rote Kreuz ruft daher zur Blutspende in Gommersheim auf. Der nächste Termin ist am Montag, 14. Dezember, 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Anmelden kann man sich bis Freitag. Damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können, werden die Spender gebeten, im Vorfeld eine Spendezeit zu vereinbaren. So sollen auch Wartezeiten vermieden werden. Zehn bis 15 Minuten vor dem reservierten Termin sollen sich die Spender vor Ort einfinden. In der Mehrzweckhalle ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen zugelassen. Als Zugang dient ausschließlich der Haupteingang, der Ausgang befindet sich gegenüber auf der Nordwestseite der Halle. Für die Verpflegung werden Lunchpakete abgegeben.

Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, über www.spenderservice.net oder den Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gommersheim